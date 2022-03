My Hero Academia: Mirko in un cosplay, la coniglietta pronta per tornare in azione

Conclusa la quinta stagione, l'anime di My Hero Academia è entrato in un periodo di pausa. Tuttavia Studio Bones ha già confermato il periodo di uscita della prossima stagione e si sta quindi preparando al prossimo importante ciclo di episodi. Ci sarà infatti molto da vedere in My Hero Academia stagione 6.

Non ci sarà uno scenario dove si metteranno in mostra esclusivamente gli studenti. Infatti in gioco entreranno tanti villain ma anche tanti eroi, portando a una conoscenza più approfondita di tanti personaggi di My Hero Academia. Tra le eroine che in passato sono state presentate ma che fino a questo momento nell'anime non hanno avuto granché spazio c'è Mirko, l'eroina coniglio che ha già provato a lanciarsi in battaglia contro Dabi, sul finire dell'arco di Endeavor, ma senza riuscirci.

Mirko è una delle eroine più forti del Giappone, avendo conquistato la top 5. Tyoliana ha indossato la tuta bianca sgambata e con la luna gialla sul petto, le orecchie da coniglio, i guanti e le lunghe calze viola per replicare il costume di Mirko in questo cosplay. Il potere dei suoi calci inizierà a fare effetto nella prossima stagione di My Hero Academia?

E ovviamente ci saranno altri momenti epici di Deku nella stagione 6.