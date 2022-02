My Hero Academia: Mirko in un cosplay è pronta per potenziarsi in palestra

La top degli eroi cambia nel tempo, e specialmente con il ritiro di All Might le cose sono cambiate parecchio. L'addio del numero 1 portò Endeavor in prima posizione, ma contemporaneamente quel breve arco narrativo consentì al pubblico di My Hero Academia di conoscere meglio tutte le figure che si trovano all'apice degli eroi.

Tra le più forti della classifica c'è Mirko l'eroina coniglio, una donna che sfoggia sempre la possente muscolatura nelle gambe. Anche per lei c'è stato il momento di entrare in azione, in uno dei momenti più nevralgici di My Hero Academia e durante il quale fece capire come mai era una delle top 5 del paese. Anche recentemente è tornata in azione per la guerra finale di My Hero Academia, decidendo di non tirarsi indietro davanti alle difficoltà.

Per farlo, è necessario tanto allenamento, così la cosplayer Pugoffka si è calata nei panni di Rumi Usagiyama e l'ha portata lontana dal campo di battaglia, in una palestra dove questo cosplay di Mirko può permettersi di migliorarsi e potenziare i propri calci e i propri attacchi, rendendo la muscolatura più potente. La coniglietta è feroce ed è pronta a gettarsi ancora una volta a capofitto in battaglia senza temere niente e nessuno.