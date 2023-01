My Hero Academia: Mirko con il costume di Bakugo nell'artwork dell'assistente Noguchi

Presente in qualsivoglia ricorrenza speciale, Mirko è ormai divenuta ufficialmente una delle protagoniste più rappresentative di My Hero Academia. Rieccola infatti in un nuovo sketch originale in cui ruba il costume da eroe di colui che a più riprese è stato eletto come il personaggio più amato dal pubblico!

Il sondaggio di popolarità pubblicato in My Hero Academia 376 ha eletto Bakugo a personaggio più amato dal pubblico. Ma se invece parliamo degli autori del manga, il personaggio preferito è senza ombra di dubbio Mirko. Eccola infatti negli auguri di buon anno da parte dello staff dell'anime di My Hero Academia.

Ci sono poche certezze nella vita e una di queste riguarda My Hero Academia. Quando la serie manga è in pausa l'assistente Shotaro Noguchi si diletta in sketch originali prevalentemente dedicati al Mirko. Ecco lo sketch dell'assistente di My Hero Academia dedicato a Mirko risalente a pochi giorni fa.

Nel corso della Stagione 6 di My Hero Academia Mirko e Bakugo hanno avuto modo di risaltare, la prima combattendo in solitaria contro gli High-End Nomu e il secondo rivelando il suo nome ufficiale da eroe. Nel manga i due hanno avuto modo di combattere in coppia, ma questa volta l'eroina coniglio ha deciso di farsi beffe di Kacchan. Nell'artwork pubblicato dall'assistente di Horikoshi vediamo infatti Mirko indossare il costume da eroe di Bakugo. Che ne pensate di questo suo outfit, le dona?