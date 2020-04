My Hero Academia: Mirko e Hawks tornano liceali nell'ultimo sketch di Horikoshi

My Hero Academia è alle prese con uno degli archi narrativi più eclatanti del manga, con una battaglia imponente tra Hero e Villain. Per spezzare il ritmo di questa pubblicazione frenetica, di tanto in tanto Kohei Horikoshi si concede una pausa per realizzare alcuni particolari sketch.

Tra il lavoro e una partita a Pokémon Go, il sensei approfitta del proprio tempo libero per continuare a supportare la passione per il disegno anche al di fuori dall'ambito lavorativo, ma per puro passatempo. Di tanto in tanto, infatti, Horikoshi pubblica sui propri canali ufficiali alcune illustrazioni originali che immaginano i personaggi di My Hero Academia in occasioni diverse.

Questi sketch, inoltre, riscuotono spesso e volentieri un ottimo riscontro tra i fan, poiché permettono di immaginare i propri Hero preferiti in una chiave originale. L'ultima di queste rappresentazioni artistiche ritrae Mirko e Hawks, due degli attuali eroi più forti in circolazione, nelle vesti di liceali, con tanto di abbigliamento scolastico realizzato per l'occasione. Il disegno in questione, ad ogni modo, ve l'abbiamo riproposto in calce alla notizia.

Ma a proposito di My Hero Academia, avete dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento sui 5 Quirk più potenti del momento? E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare sketch di Mirko e Hawks, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.