My Hero Academia: una Mirko madida di sudore nell'artwork dell'assistente di Horikoshi

Nonostante la serializzazione del manga sia stata messa in pausa per ben due settimane, gli appassionati di My Hero Academia non sono stati lasciati soli. In attesa di tornare sul campo di battaglia, la community ha infatti potuto ammirare alcune illustrazioni ufficiali inedite.

Un antico detto di Confucio, recita: "Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita". Questa citazione risulta piuttosto idonea per Kohei Horikoshi e i suoi assistenti, che, nonostante siano ufficialmente in pausa, stanno continuando a produrre incessantemente.

My Hero Academia 352 debutterà il 15 maggio 2022 su MangaPlus, con una settimana di ritardo rispetto alle previsioni. Questo periodo, sarebbe dovuto servire all'autore per riposare e prepararsi allo sconvolgente combattimento finale, ma evidentemente per lo staff del manga il lavoro non è un peso.

Dopo lo sketch di My Hero Academia dedicato a Bakugo e Kirishima, l'assistente Yoshinori torna infatti a firmare una nuova illustrazione ufficiale. Questa volta, il soggetto dell'artwork da lui condiviso è Mirko, l'eroina coniglio che tanto appassiona i fan. In questo disegno inedito, vediamo Rumi Usagiyama, questo il vero nome della Pro Hero, madida di sudore fare una linguaccia al pubblico.

Nel War Arc, Mirko è attualmente alle prese con Tomura Shigaraki. Messo in trappola dagli Heroes, l'erede di All For One ha dato inizio alla sua mostruosa trasformazione, causando a Mirko la perdita degli arti sostitutivi. Fortunatamente, la coniglietta esplosiva è ancora in gioco poiché subito fornita di alcuni ricambi.