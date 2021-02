My Hero Academia: Mirko e Megan Thee Stallion fanno coppia in questo artwork ufficiale

Che My Hero Academia sia entrato nell'impero dei grandi battle shonen non è più un mistero, ma nell'ultimo periodo l'opera di Kohei Horikoshi sta spopolando anche tra i VIP. Dopo la misteriosa questione che ha legato il wrestler John Cena al franchise, questa volta è il turno della cantante Megan Thee Stallion.

Oltre che riuscire a entrare nelle grazie di appassionati di anime e manga, My Hero Academia è lentamente riuscito ad affermarsi nella cultura pop mondiale. Gli eroi creati da Horikoshi sono infatti divenuti un punto di riferimento persino per artisti di alto livello, come ad esempio la Superstar WWE John Cena, che ha confermato più volte il suo amore per My Hero Academia.

Ma l'attore hollywoodiano non è l'unico VIP ad aver confessato di amare Deku e gli altri aspiranti eroi. Qualche tempo fa, Megan Thee Stallion aveva apertamente dichiarato il suo amore per il manga e di tutta risposta Shouta Noguchi, uno degli assistenti di Horikoshi, l'aveva celebrata con degli sketch ufficiali.

A quanto pare, però, anche gli artisti alle spalle di My Hero Academia devono apprezzare molto la cantante hip hop. Difatti, un altro assistente, Yoshinori, ha realizzato una nuova illustrazione in cui Mirko indossa uno dei look audaci di Stallion e assume una delle sue pose.

Come potete nelle immagini in calce alla notizia, confrontando le due foto Mirko e Megan Thee Stallion sono assolutamente identiche, tanto che i fan hanno soprannominato l'eroina coniglio "Mirko Thee Stallion".