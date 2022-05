My Hero Academia: Mirko e Nejire unite nello sketch firmato da Yoshinori

Kohei Horikoshi sta facendo dei passi piuttosto significativi verso l'epica conclusione di My Hero Academia, narrando anche storie che hanno appassionato i lettori per molti capitoli, e mentre gli Heroes sono ormai proiettati verso la battaglia contro i Villains, l'assistente Yoshinori ha realizzato un altro dei suoi simpatici sketch.

Dopo il disegno che ha mostrato l'esplosivo team up tra Katsuki Bakugo e Eijiro Kirishima, Yoshinori è tornato ad immaginare una squadra piuttosto particolare, che sembra aver già ottenuto molto successo tra i fan. Nejire Hado, studentessa modello del liceo Yuei e parte del Grande Trio, è stata infatti affiancata alla Pro Hero numero 5 Mirko, il cui vero nome è Rumi Usagiyama.

Un'accoppiata che sarebbe sicuramente interessante vedere in azione, considerate le rispettive abilità di Mirko e Nejire, e che Yoshinori ha saputo rappresentare al meglio, esaltando il desgin di entrambe le eroine, tra le più potenti presenti nella serie se si esclude la compianta Star & Stripe apparsa per soli sei capitoli. In calce trovate l'immagine e il post condiviso dallo stesso assistente sui social.

Cosa ne pensate di questo nuovo omaggio da parte di Yoshinori? Diteci le vostre opinioni nello spazio riservato ai commenti. Per concludere ricordiamo che Midnight ha ricevuto un seducente cosplay, e vi lasciamo alla spettacolare pagina finale del capitolo 353 a colori.