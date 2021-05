My Hero Academia: una Mirko a piena potenza nel cosplay dell'italiana Giulia Valeriani

La coniglietta Mirko, eroina di My Hero Academia, ha colpito i lettori del manga e gli spettatori dell'anime fin dalla sua prima apparizione. Nell'arco dei top heroes fu introdotta come una delle eroine più forti e si mise in mostra poco tempo dopo. Tornata nella stagione 5 di My Hero Academia ora in onda, continua a trovare proseliti in rete.

Rumi Usagiyama ha trovato fan anche in Italia con la cosplayer e bodybuilder Giulia Valeriani. La cosplayer italiana, conosciuta anche col nome di Moonchild_77 e che ha già presentato un cosplay su C18 di Dragon Ball Z, ha spesso impersonato anche Mirko di My Hero Academia pubblicando varie foto sul suo account Instagram.

Per riprodurre al meglio il fisico di Mirko, eccezionalmente allenato e soprattutto con gambe potenziate dal quirk da coniglio, ci voleva una persona ben allenata. In basso possiamo vedere una raccolta delle foto del cosplay di Mirko dell'italiana Giulia Valeriani, che ha portato il personaggio in varie pose. Ci sono sia quelle semplici, con tanto di macchina fotografica, che quelle dove veste davvero i panni del personaggio calandosi nelle posizioni più iconiche e con il famoso costume bianco.

L'eroina di My Hero Academia ha davvero preso vita in questo cosplay fedele, cosa ne pensate?