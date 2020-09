My Hero Academia: Mirko è la protagonista di un'inquietante cosplay

L'attuale panorama cosplay è quasi interamente incentrato su My Hero Academia, opera che ha introdotto alcuni dei personaggi più carismatici e divertenti degli ultimi anni. Anche le eroine non sono da meno; incontriamo Mirko in questo sanguinoso cosplay!

Nella quarta stagione della serie animata di My Hero Academia, gli appassionati hanno fatto la conoscenza di Mirko, eroina coniglio. Presente nella Top 10 dei Pro Heroes più forti, nell'anime Mirko non ha ancora avuto la possibilità di esprimere il suo potenziale. Nonostante ciò, il pubblico giù stravede per lei.

Su Instagram, la cosplayer Dali_Darling_Cosplay ha condiviso la sua sanguinosa interpretazione di Mirko durante gli eventi dell'arco narrativo Paranormal Liberation War. L'eroina mostra i risultati di una lunga e sanguinosa battaglia, che è costata la vita a numerosi Pro Heroes. I più sensibili potrebbero trovare inquietante lo scatto, ma la cosplayer ha svelato che il sangue non è nient'altro che body paint.

Per chi non la conoscesse, Mirko è un Pro Heroes dotato della velocità e delle abilità di una lepre. Con i suoi lunghissimi balzi, l'eroina riesce a evitare i colpi avversari e può dire la sua anche in attacco vista la straordinaria agilità. In attesa di scoprire tutte le abilità di Mirko, l'arco Paranormal Liberation War procede spedito nel manga. In My Hero Academia capitolo 284 scopriamo alcuni misteri sul quarto possessore di One For All, oltre che le somiglianze tra Bakugo ed Endeavor.