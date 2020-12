My Hero Academia: Mirko scolaretta nel cosplay di Sleepysyren

Rabbit Hero Mirko ha da subito destato l'interesse dei fan di My Hero Academia nonostante abbia avuto poche occasioni di mostrarsi all'interno del manga. Andiamo a scoprire il cosplay che un'appassionata ha dedicato a questo personaggio.

L'eroina coniglio venne introdotta al termine dell'arco narrativo dei Pro Hero e mostrata alla fine della quarta stagione dell'anime, per quest'ultima occasione inoltre l'autore, Kohei Horikoshi, le ha dedicato uno sketch che la mostra in compagnia dell'eroe Hawks, entrambi rappresentati come apparirebbero se avessero frequentato la stessa scuola.

Questa illustrazione è stata d'ispirazione per la cosplayer Sleepysyren che, nella sua pagina Instagram, ha condiviso la propria interpretazione della donna vestita con abiti scolastici. Nella foto riportata in fondo all'articolo osserviamo la ragazza coi lunghi capelli bianchi, le caratteristiche orecchie da coniglio e vestita di un'uniforme composta da una gonna grigia ed una camicia bianca su cui notiamo un fiocco rosso.

Purtroppo non ci sono state numerose occasioni di vedere in azione l'eroina professionista, la quale ha avuto modo di mostrare le proprie abilità unicamente nel manga durante il grande conflitto contro l'Unione dei Villain. Fortunatamente la ragazza compare più frequentemente nello spin-off Vigilante My Hero Academia, nel quale abbiamo potuto apprendere diverse informazioni sul suo passato.

Cosa ne pensate di questo stupendo cosplay? Fatecelo sapere con un commento. Vi riporto anche una nostra news in cui parliamo di alcuni fantastici artwork di My Hero Academia aventi come protagonisti Endeavor e Hawks.