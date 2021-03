My Hero Academia: Mirko è stupenda nel cosplay di Chibith0t

Pur non essendo uno dei personaggi principali di My Hero Academia Rumi Usagiyama è una degli eroi più amati dai fan per via delle sue abilita, del suo aspetto ed il suo carattere. Vediamo insieme il cosplay che le ha dedicato una appassionata.

L'eroina conosciuta come Rabbit Hero: Mirko è stata mostrata al termine della quarta stagione della serie animata in cui le veniva assegnato il quinto posto nella classifica dei migliori difensori della giustizia del Giappone. I lettori del manga però hanno potuto vederla in azione durante l'arco narrativo della guerra contro l'Unione dei Villain in cui la donna ha combattuto al fianco dei propri colleghi e degli studenti del Liceo Yuei.

Nello scontrarsi coi numerosi nemici tra cui svariati Nomu, le creazioni del dottor Garaki, la donna ha dato il massimo non arrendendosi nemmeno dopo aver perso un arto. Attualmente ella è ricoverata in ospedale ma i fan possono apprendere alcune informazioni sul suo passato all'interno dello spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals.

Al termine di questa news è visibile l'interpretazione dell'appassionata Chibith0t che indossando il costume dell'eroina professionista ne imita alcune delle pose. Inoltre possiamo notare i suoi lunghi capelli bianchi e le orecchie da coniglio tipiche della ragazza.

Voi cosa ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento.

Infine ricordo che una linea d'abbigliamento di proprietà di Pharrell Williams è stata dedicata a My Hero Academia.