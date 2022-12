My Hero Academia, Mirko e Tokoyami protagonisti di un nuovo sketch

La sesta stagione di My Hero Academia, prodotta da studio BONES, concluderà il suo primo cour con l'episodio 13 per poi tornare nella stagione anime invernale. Al momento gli ultimi episodi stanno riscuotendo un grande consenso da parte dei fan, che sono letteralmente impazziti alla clamorosa rivelazione di My Hero Academia 6x11.

Infatti, nel penultimo episodio gli eroi sono venuti a conoscenza dell'oscuro passato di un villain molto forte, che ha scosso fortemente anche il fortissimo Endeavor. In My Hero Academia 6x12 Bakugo ha poi rivelato il suo nome da eroe, scatenando così ancora una volta le reazioni dei fan sui social network.

Oggi parliamo però di due eroi che da diverso tempo non sono al centro dell'attenzione nella guerra con i villain, ovvero Mirko e Tokoyami Fumikage. La prima è l'eroina n.5 della graduatoria e ha avuto un ruolo chiave nella prima parte della guerra, mentre il giovane Tokoyami non ha avuto grosse occasioni di mettersi in mostra combattendo nella sesta stagione.

Shota Noguchi, assistente di Kohei Horikoshi, ha realizzato uno splendido sketch di Mirko e Tokoyami che potete vedere nel suo tweet in calce a questa notizia. Tokoyami è ritratto sullo sfondo in posizione di combattimento, mentre in primo piano troviamo Mirko ripresa dal basso in una posizione a dir poco provocante.

Che i due possano tornare protagonisti nell'ultimo episodio del primo cour di My Hero Academia 6? Visti i recenti sviluppi della trama, possiamo davvero aspettarci di tutto dalla storia del maestro Kohei Horikoshi, che ha dimostrato di saper sempre sorprendere i fan.