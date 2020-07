My Hero Academia: Mirko torna virale con il perfetto cosplay di Kinpatsu

Di eroi ne sono stati presentati in My Hero Academia. Tra aspiranti e professionisti, Kohei Horikoshi ne ha realizzati tanti con un ruolo spesso di rilievo. Con l'arrivo della quarta stagione della classifica degli eroi, abbiamo scoperto la top 10 dei pro di My Hero Academia. E tra questi spiccava la new entry Mirko, l'eroina coniglio.

Rumi Usagiyama è una donna dalla carnagione più scura e che ha un quirk che la rende più simile a un coniglio: ciò la rende molto forte con gli arti inferiori, la sua arma principale, e naturalmente le fa amare le carote. Nell'anime di My Hero Academia l'abbiamo vista ancora pochissimo, ma i fan del manga sanno che Mirko sarà al centro di alcuni eventi in futuro, tanto che secondo alcuni Horikoshi è ossessionato dal personaggio.

Da poco tempo Mirko ha fatto il suo ingresso anche nel mondo dei cosplay, e da quando andò in onda l'episodio in cui fu presentata questi si sono moltiplicati in rete. Oggi vi proponiamo il cosplay di Mirko realizzato da Kinpatsu. Come potete vedere nell'immagine in basso, la ragazza veste l'abito attillato bianco e viola di Mirko e replica il tutto con una fedeltà che farebbe invidia anche al personaggio vero e proprio. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema My Hero Academia?