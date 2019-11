My Hero Academia: Mirio si mostra in una nuova, splendida action figure

In poche puntante, Mirio dei Big Three è riuscito a colpire positivamente gli appassionati di My Hero Academia, attraverso il suo carattere solare e la sua genuina indole da eroe. Grazie ad un'insider possiamo ammirare - in anteprima - la nuova figure del personaggio che arriverà sul mercato nel corso del 2020.

L'insider a cui ci riferiamo è l'utente Twitter @aitaikimochi, che spesso si fa portavoce di informazioni inedite sia riguardanti strettamente l'opera che il segmento di mercato inerente ai collezionabili. La figure di Mirio che potete osservare in calce all'articolo arriverà nell'Aprile del 2020, e ad una prima occhiata sembra godere di una realizzazione perfetta.

Il produttore - non a caso - è Banpresto, una garanzia di qualità in questo settore. Il personaggio è ritratto in una posa plastica, sul punto di scagliare un potente calcio. L'espressione presente sul volto trasmette tutta la tenacia propria del suo carattere, mentre alle sue spalle l'iconico mantello rosso ondeggia al vento per via della trazione anteriore del suo corpo.

Le finiture sono ottime, e pur non avendola toccata con mano dà l'impressione di essere una delle migliori action figure di My Hero Academia mai prodotte. Siamo certi, inoltre, che la quarta stagione dell'anime - attualmente in onda su VVVVID - contribuirà ad espandere ulteriormente il mercato di collezionabili legato all'opera.

L'anime di My Hero Academia è andato in pausa una settimana, ma ritornerà puntuale questo sabato alle ore 20:00, sulla piattaforma di streaming citata prima. Come abbiamo visto dalla preview in coda al terzo episodio, nella prossima puntata Mirio sarà uno dei protagonisti insieme a Midoriya, i quali incontreranno una misteriosa bambina che non sembra essere molto al sicuro.

