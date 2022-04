My Hero Academia: una missione suicida fermerà gli Heroes?

Shoto è deciso a salvare e riportare a casa il suo appena ritrovato fratello. Per Dabi, però, pare non esserci più possibilità di redenzione. L’antagonista di My Hero Academia ha già preparato la sua mossa: la più ardente delle fiamme colpirà in pieno il suo odiato padre.

In My Hero Academia 350 Dabi ha raccontato la sua tragedia personale. A un passo dalla morte, il piccolo Toya Todoroki fu salvato da All For One, che intendeva farne l’erede di Tenko Shimura nel caso in cui il progetto Tomura Shigaraki fosse fallito. Tuttavia, l’odio di Toya era troppo grande per essere contenuto, e il Simbolo della Paura gli permise di fuggire a piede libero.

Ora che Dabi è tornato a far parte della squadra di All For One e Shigaraki, il suo obiettivo è uno solo. Lo sguardo del Villain è ancora rivolto verso il passato, verso quell’odiato padre che non lo ha mai apprezzato per quello che era. Dabi, però, intende lasciare il segno, facendosi finalmente notare dal Number One.

Il bisogno d’amore di quel bambino del passato, si è trasformato in un rancore talmente forte da degenerare in follia. Toya non esiste più, e l’unico desiderio di Dabi di My hero Academia è quello di vendicarsi di Endeavor. Per far ciò, intende suicidarsi con un attacco talmente forte, da estinguere con le fiamme qualsiasi cosa abbia a che fare con Enji Todoroki.