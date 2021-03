My Hero Academia: l'identità di un ex possessore del One For All sta sconvolgendo il web

Dopo aver mostrato la reazione della famiglia Todoroki, gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia sono interamente incentrati sulla figura di Deku e sui misteri del One For All. A svelare nuovi dettagli sul più potente dei Quirk sono i predecessori di Midoriya, ma l'identità di uno di loro ha creato un grande dibattito sui social media.

Nel capitolo 304 di My Hero Academia Deku è ancora svenuto, relegato in una stanza della sua coscienza mentre affronta una lunga e profonda conversazione con i suoi predecessori, tutti tranne due, il secondo e il terzo erede di One For All. Ma perché si nascondono ancora?

Al momento, dei nove eredi di One For All conosciamo solamente cinque di essi, escludendo Izuku dal conteggio. Il primo, nonché l'originale possessore di One For All, era il fratello minore di All For One. Il quarto possessore, che ha svelato la sua identità in My Hero Academia 304, era Hikage Shinomori, mentre il quinto, che in precedenza aveva permesso a Deku di apprendere il Blackwhip, si chiamava Daigoro Banjo. Il settimo e ottavo utilizzatore di One For All erano Nana Shimura, nonna di Tomura Shigaraki, e All Might, il più potente tra tutti.

A questo elenco, dunque, mancano il secondo, terzo e sesto utilizzatore di One For All, ma se di quest'ultimo conosciamo le sembianze, sono i primi due a creare scandalo. Nonostante la posta in gioco sia altissima, i due ex possessori hanno scelto di non partecipare alla conversazione, restando per tutto il tempo con il busto rivolto verso il muro.

Questo dettaglio ha portato la community a indagare sulla questione, scoprendo un incredibile somiglianza tra il secondo possessore e Bakugo. Secondo alcune strampalate teorie, Bakugo sarebbe un viaggiatore del tempo. Molto più probabile, invece, che il secondo possessore sia un suo parente, magari suo nonno. Secondo voi i due sono in qualche modo legati oppure il design molto simile è una semplice coincidenza?