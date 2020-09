My Hero Academia e Mob Psycho 100: ecco il crossover che non vi aspettavate

My Hero Academia si è confermato come uno degli shonen più amati degli ultimi anni e, come risultato di ciò, gli appassionati non potevano esimersi dal creare incredibili e fantasiosi crossover. A entrare nel mondo dei Pro Heroes è Mob, protagonista di Mob Psycho 100.

I giovani eroi dell'opera creata da Kohei Horikoshi sono pronti ad accogliere Shigeo Kageyama, alias Mob. La fan art, immaginata dall'utente Twitter All Anime Vibe, reinterpreta il potente psichico nel mondo di My Hero Academia.



Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia, Guerra di Liberazione Paranormale, indica quanto sarebbe preziosa una figura come quella di Mob. Grazie ai suoi poteri psichici, il protagonista di Mob Psycho 100 potrebbe fronteggiare senza alcun timore Tomura Shigaraki e il Fronte di Liberazione Paranormale. La Classe 1-A dell'Accademia U.A. guadagnerebbe un prezioso alleato, in grado di rivaleggiare persino con Deku, Bakugo e Todoroki.



Nel corso di Mob Psycho 100, Mob utilizza i suoi poteri nel tentativo di salvare il mondo da entità soprannaturali. Nonostante molto probabilmente questo crossover non vedrà mai la luce, la lotta contro il crimine sembra quasi l'habitat perfetto per Mob, che si dimostra un perfetto aspirante eroe. A differenza di My Hero Academia, su cui si sta già lavorando sulla stagione 5, una terza serie per Mob Psycho 100 deve essere ancora confermata.