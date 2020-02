My Hero Academia a modello per una colla? Un'azienda italiana diventa virale con All Might

Nell'era di internet è facile trovare ispirazioni di ogni genere, che sia per preparare qualcosa di amatoriale che per confezionare prodotti professionali di ogni tipo. Una azienda italiana potrebbe aver preso a modello uno degli anime più famosi del momento, My Hero Academia, per una colla di montaggio rapido.

Come accaduto in passato per la pubblicità di una banca, anche un'altra azienda ha preso ispirazione da My Hero Academia per un suo prodotto. L'immagine in calce mette a confronto la colla Ultra Grip e All Might in una delle sue pose iconiche in una ferramenta scovata da un utente di Facebook. Come si può notare nel confronto tra le due immagini, il personaggio a sinistra è notevolmente ispirato al noto eroe di My Hero Academia.

Si parte dalla bocca e dalle proporzioni della testa, finendo per le ombre dei muscoli e l'esatta posizione delle braccia che, pur ricalcando lo stereotipo di uomo muscoloso americano preso a modello anche da Horikoshi per My Hero Academia, ricorda in maniera fin troppo decisa All Might. Infine, anche il logo in cui è conservata la scritta "Ultra Grip" richiama molto a quello giapponese, con "My Hero Academia" che procede con le stesse prospettive.

All Might è stato anche il protagonista di una fusione con Kirby, storica mascotte rosa di Nintendo.