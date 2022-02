My Hero Academia: modifiche, correzioni e una nuova tavola nel volume 33

A pochi giorni dall’uscita del volume 33 di My Hero Academia, contenente le parti conclusive del periodo da Vigilante di Izuku Midoriya, alcuni attenti lettori hanno notato delle modifiche e delle aggiunte interessanti, e con grande sorpresa anche la presenza di una tavola inedita riguardante una delle scene più commoventi della classe 1-A.

Prima dell’atto finale dell’opera, Kohei Horikoshi ha voluto affrontare quello che potremmo chiamare la crisi dell’eroe, mettendo Midoriya di fronte a scelte difficili che lo hanno lasciato, seppur per un breve periodo, solo ad affrontare Villain minori. Nonostante la sua fuga dal liceo Yuei, e l’allontanamento dal mentore All Might, sia i suoi compagni che l’ex Simbolo di Pace non hanno desistito nel tentare di reintegrarlo.

Ciò ha dato inizio ad una serie di scene e sequenze commoventi, caratterizzate da momenti di totale sincerità, scuse e complimenti, persino da parte del freddo e spesso antipatico Katsuki Bakugo. Cercando di convincere Deku a tornare nell’accademia, al loro fianco, i compagni hanno anche dovuto affrontare in un certo senso il protagonista, e Iida si è addirittura lanciato per prenderlo. È proprio a Tenya che Horikoshi ha dedicata una nuova tavola, che potete vedere, oltre alle tante modifiche, nel post di Amazing_Rich riportato in calce.

Alcuni dei cambiamenti riguardano la resa delle ombre e del chiaro scuro più marcato in determinati disegni, come durante il momento del discorso di Uraraka sul tetto del liceo, o anche quando All Might alza il pugno al cielo, nell’esatto momento in cui smette di piovere, e infine alla resa della Pro Hero Star & Stripe. Cosa ne pensate di queste modifiche e della pagina inedita? Ditecelo lasciando un commento.