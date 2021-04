My Hero Academia: Momo Yaoyorozu cheerleader in questo cosplay di CandyPie

A causa del loro lavoro, ogni eroe di My Hero Academia deve dotarsi di un equipaggiamento adeguato. Oltre però agli elementi fondamentali che possono amplificare le capacità del proprio quirk, ognuno dei professionisti si equipaggia di un costume. La maggior parte di questi è modellata anche in base al gusto estetico della persona.

Con My Hero Academia 5 abbiamo visto il costume invernale dei giovani eroi della Yuei, che tornano in azione con alcuni scontri. Questi costumi non sono però gli unici outfit indossati durante la serie di Kohei Horikoshi. I protagonisti infatti hanno usato anche le normali divise scolastiche, abiti casual e anche uniformi da cheerleader. Ovviamente a indossare queste ultime sono state le ragazze di My Hero Academia che furono coinvolte, al termine della seconda fase del festival sportivo, in uno scherzo di Mineta.

A indossare il costume da cheerleader fu anche Momo Yaoyorozu, una delle ragazze della Yuei più apprezzate dai fan. La cosplayer CandyPie ha deciso di dedicarsi al personaggio con alcune foto, e una di queste è visibile nel post in basso. Si intravede l'uniforme arancione, bianca e verde con la scritta UA riflessa, mentre una parrucca completa il lavoro cercando di riprodurre i lunghissimi capelli di Yaoyorozu.

Così come i suoi colleghi, anche Yaoyorozu sta per tornare in azione in My Hero Academia 5 con i prossimi episodi.