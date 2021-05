My Hero Academia: Momo Yaoyorozu con il costume da hero nel cosplay di Mikomihokina

Ripreso My Hero Academia con la quinta stagione, tutti i fan si sono precipitati ad assistere alle nuove avventure dei giovani eroi della Yuei. La partenza è stata segnata da un esame scolastico che vedrà affrontarsi la 1-A e la 1-B, ovvero le due sezioni del corso per eroi, a cui si è aggiunto Shinso a sorpresa.

Archiviato il primo scontro a cui ha partecipato proprio lo studente del corso generale, My Hero Academia ha ripreso con la seconda battaglia che ha visto da una parte Tokoyami, Yaoyorozu, Hagakure e Aoyama, dall'altra Kuroiro, Komori, Kendo e Fukidashi. È arrivato quindi il momento per Yaoyorozu di tornare in azione in My Hero Academia. La ragazza tuttavia è già da un po' presente su Instagram grazie ai numerosi cosplay delle fan e modelle.

Dopo i cosplay di HaneAme e CandyPie, stavolta è la cosplayer Mikomihokina a vestire i panni della giovane eroina. Il cosplay di Momo Yaoyorozu disponibile nel post in basso ha raccolto più di 30.000 like e mostra la ragazza con il suo costume da hero rosso e scollato per permettere un utilizzo più semplice del suo potere. Sulla spalla porta un'asta di ferro che usa per combattere e che verosimilmente ha creato proprio grazie al suo quirk.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema My Hero Academia?