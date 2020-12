My Hero Academia: Momo Yaoyorozu eroina nel cosplay di Sammys

Dopo quattro stagioni di anime, ormai conosciamo bene tutti i protagonisti di My Hero Academia, più tanti nemici e altre sagome di contorno. Ogni fan si è fatto la propria idea sui giovani eroi che popolano il mondo di Kohei Horikoshi e hanno scelto i propri preferiti. Sicuramente tra i maschi chi ha attirato l'attenzione è Momo Yaoyorozu.

La giovane eroina della Yuei, che risponde al nome Creati, è uno dei personaggi che è stato più approfondito in My Hero Academia, con il mangaka che le ha dedicato qualche arco narrativo e battaglia importante. Il suo potere di creazione la obbliga a lasciare spazio a quanta più pelle possibile e per questo il costume deve rispondere a questa esigenza. Unendo ciò al fisico prosperoso della ragazza, i fan la tengono sempre d'occhio.

Ora possiamo vederla nel mondo reale grazie a un cosplay. Sammyscosplay, che abbiamo conosciuto grazie a un fiammeggiante Sanji Vinsmoke e al cosplay di una tenera ma sexy Ochako Uraraka, è tornata proprio sul mondo di My Hero Academia. Sammys ha pubblicato su Instagram nuove foto dove presenta il suo cosplay di Momo Yaoyorozu. In basso si possono vedere le foto dove Yaoyorozu indossa il tipico costume rosso da hero. Pur non essendo esplosiva come la controparte del manga, è stata apprezzata e ha quasi raggiunto i 10000 likes. Cosa ne pensate?