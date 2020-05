My Hero Academia: Momo Yaoyorozu diventa una sensuale adulta nel cosplay di RinnieRiot

Ci sono poche compagne di classe nella sezione 1-A, dove il protagonista Izuku Midoriya segue le lezioni in My Hero Academia. Oltre la coprotagonista Ochako Uraraka, abbiamo Tsuyu, Hagakure, Ashido, Jiro e Yaoyorozu. Quest'ultima è anche una delle ragazze più apprezzate del manga e anime di Kohei Horikoshi.

La ragazza è stata al centro di diversi combattimenti dove di volta in volta ha mostrato le sue capacità e la sua progressione. Il suo quirk le consente di creare oggetti dal proprio corpo e ciò comporta un costume da eroina piuttosto aperto, in modo tale che possa facilmente espellere oggetti anche grandi. Ciò le ha comportato diversi problemi in edizioni estere di My Hero Academia, ma niente che abbia mai scoraggiato i fan ad amare il personaggio.

In queste ore, per omaggiare l'aspirante eroina, è arrivato il cosplay di RinnieRiot. La modella ha deciso di creare una Momo Yaoyorozu più adulta e matura, aumentando quindi la componente sensuale, e il risultato è quello che potete osservare nella foto in calce. Questo cosplay di Yaoyorozu rendono il suo costume ancora più provocante, mentre alcune modifiche lo rendono più facile da replicare nella realtà. In più, in questa versione, Yaoyorozu ha imparato a combattere anche con le armi bianche. Vi piace questo cosplay di My Hero Academia?