My Hero Academia: una Momo Yaoyorozu splendida nel cosplay di Hane Ame

Le ragazze della Yuei sono tornate in azione con il primo episodio filler di My Hero Academia 5. Un ritorno originale e che introduce soltanto agli avvenimenti che si terranno nel corso della prossima stagione, che ci accompagnerà per il prossimo semestre.

Le eroine affronteranno quindi nuove sfide dopo aver battuto villain su villain e aver affrontato compiti ed esami nel corso delle scorse stagioni di My Hero Academia. I trailer ci hanno già anticipato qualcosa di ciò che vedremo su Crunchyroll con sottotitoli in italiano, e tra le varie sfide vedremo in azione anche quelle dedicate a Momo Yaoyorozu.

La ragazza entrata con una raccomandazione alla Yuei e ormai uno dei membri più famosi della 1-A si metterà in gioco ancora una volta. Con il suo quirk di creazione, darà vita a nuovi oggetti utili alla battaglia. Intanto però nella vita reale la famosa e apprezzata cosplayer Hane Ame ha deciso di presentare sul proprio account Instagram alcune foto dedicate al personaggio.

Ecco quindi un cosplay di Momo Yaoyorozu diventato virale tra i fan dell'opera. In basso potete osservare il post con la galleria dove Momo si mette in mostra col costume da hero e inizia anche a produrre oggetti per il combattimento.