My Hero Academia: tutto il mondo sta assistendo alla battaglia del capitolo 276

Ritorna My Hero Academia dopo una settimana di pausa che l'autore Kohei Horikoshi si era preso su Weekly Shonen Jump. Ciò aveva tenuto i fan ancora di più in ansia considerato che siamo nel bel mezzo dell'azione e dai prossimi scontri potrebbe formarsi il nuovo mondo in cui vivranno i protagonisti di My Hero Academia.

My Hero Academia capitolo 276 ha da poco esordito su MangaPlus e diversamente dal solito esordisce facendoci dare uno sguardo alle persone che stanno assistendo alla scena da lontano e che, pur non potendo partecipare, saranno coloro che subiranno di più gli effetti dell'esito della battaglia tra All for One e One for All. Tra i vari civili e spettatori c'è anche All Might che sta guardando le trasmissioni insieme a Eri dai PC della Yuei.

Endeavor torna in battaglia facendo uso del suo sidekick Kido, mentre Eraserhead, nonostante le ferite, viene aiutato e supportato da Manual. L'attacco che Endeavor lancia immediatamente però viene quasi evitato da Shigaraki che mostra una grandissima forza fisica ottenuta dagli esperimenti del dottor Garaki, il quale si compiace da lontano del risultato.

Shigaraki continua a combattere mentre Gran Torino porta al sicuro i due ragazzi. Deku e Bakugo vogliono combattere, ma il vecchio li avvisa che perdere il One for All sarebbe il risultato peggiore. Tuttavia davanti a loro hanno una nuova minaccia: dalle macerie stanno emergendo altri nomu quasi High-End, che Shigaraki era riuscito a non distruggere col suo quirk. Ora questi mostri obbediscono agli ordini del nuovo capo dei cattivi.

I nomu si dirigono verso gli eroi e soprattutto verso Eraserhead che viene assalito anche da Shigaraki. Gran Torino prova a fermare il nemico ma non fa in tempo: a intervenire, mostrando tutta la sua nuova velocità e forza, è Deku che sbatte via Shigaraki. Stavolta saranno i ragazzi a salvare il loro professore. My Hero Academia 277 arriverà su Weekly Shonen Jump la prossima settimana.