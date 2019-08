My Hero Academia: nel mondo degli eroi, anche fare il genitore non è facile

Il manga di My Hero Academia è uno dei più chiacchierati degli ultimi anni che ha mostrato più volte la difficoltà del rapporto genitori-figli. In generale, crescere un figlio non è mai facile, a prescindere dall'ambiente circostante. Ma cosa succede quando in più si aggiungono elementi importanti come i quirk e super poteri di varia natura?

I rapporti finora presentati nel manga di Kohei Horikoshi sono stati estremamente vari. Uno dei primi presentatici, che ha fatto da introduzione al mondo di My Hero Academia, è stato quello tra il protagonista Izuku Midoriya e sua madre. In un mondo dove tutti hanno dei super poteri, è stato sicuramente difficile per un genitore distruggere i sogni eroistici del figlio senza quirk. Il rapporto si è poi evoluto quando la donna ha preso in considerazione di non far frequentare la UA al figlio in seguito all'arco di Kamino, cambiando idea sulla carriera di Izuku.

Un altro rapporto che My Hero Academia ci ha presentato è stato quello del figlio generato dal matrimonio di interesse, ovvero Shoto Todoroki. Endeavor, da sempre in cerca di un modo per superare All Might, si è sposato con una donna anche per il suo quirk in grado di manipolare il ghiaccio e poter generare quindi un figlio in grado di manipolare due poteri. Questo ha causato in Shoto dei gravi scompensi verso le figure genitoriali, anche se Endeavor e Shoto hanno poi entrambi ammorbidito i loro comportamenti in seguito agli avvenimenti nella storia.

Invece, una delle ultime presentate, è indubbiamente quella tra Tenko Shimura e suo padre. Il piccolo Tenko, prima che diventasse il villain Tomura Shigaraki, era un bambino che sognava di diventare un eroe, ma il padre è sempre stato opposto a causa di Nana Shimura, rea di aver abbandonato il figlio in tenera età per poter salvare il mondo. Ciò ha poi portato Tenko a scatenare il suo quirk, con gli effetti che abbiamo visto negli ultimi capitoli di My Hero Academia.

Sembra quindi che Kohei Horikoshi abbia incentrato molto dello sviluppo dei personaggi sui loro rapporti con i genitori, come si è visto tra l'altro anche per Tenya Iida e Ochaco Uraraka. Quali altri famiglie vi piacerebbe che il mangaka approfondisse?