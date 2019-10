My Hero Academia: Monoma potrebbe essere il fantomatico traditore?

Nonostante la caccia al traditore sia partita quasi cento capitoli fa, i fan di My Hero Academia non ne hanno ancora scoperto l'identità. Di recente in Giappone è stato commercializzato un volume speciale della serie, che ha riportato dei dettagli sospetti su Monoma.

Si tratta del Character Book Analysis, un tankobon che approfondisce i personaggi dell'universo di My Hero Academia con dettagli e caratteristiche inediti, e nei confronti di Monoma non ha riservato delle parole dolci. L'insider aitaikimochi si è presa la briga di tradurre la sua descrizione, che mette in risalto il suo astio verso la Classe A:

"Di tanto in tanto si avvicina ai dormitori della Classe A solo per lanciare alcune osservazioni sarcastiche, per poi andare via poco dopo. E' malizioso."

La didascalia non fa altro che confermare le impressioni maturate durante la visione della serie sul personaggio, nonostante ciò non ci sembrano abbastanza per confermarlo come il traditore. Il suo comportamento, sebbene molto irritante, appare alquanto bonario e infantile, ed è improbabile che si sia spinto tanto oltre da passare delle informazioni ai villain a causa del suo complesso d'inferiorità. Voi che ne pensate?

E' stata confermata una seconda opera teatrale di My Hero Academia in arrivo nella primavera del 2020. Secondo una teoria, la morte di All Might non sarebbe così lontana.