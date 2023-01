My Hero Academia: Monoma è in grado di replicare la Sad Man's Parade?

In My Hero Academia capitolo 377 è esplosa la crisi più grave. I portali di Kurogiri hanno permesso a Himiko Toga, trasformata in Twice grazie a una fiala del suo sangue, di atterrare Monoma ed Eraserhead e dunque di liberare Tomura Shigaraki dal loro Quirk di cancellazione. Sarà lo studente della Classe 1-B a risolvere la situazione?

Nell'Atto Finale di My Hero Academia Monoma è stato di fondamentale importanza per la buona riuscita del piano degli Heroes. L'aspirante eroe ha dapprima copiato i portali di Kurogiri per attuare la strategia divide et impera, e poi ha copiato l'Erasure di Aizawa per contrastare i Quirk di All For One in Tomura Shigaraki.

L'intervento di Toga e della sua Sad Man's Parade hanno però scombinato i piani degli Heroes. La folle criminale è infatti riuscita a bloccare Eraserhead e Monoma. Quest'ultimo ha le carte per ribaltare nuovamente la situazione?

Stando ad alcune teorie di My Hero Academia, nei prossimi capitoli Monoma potrebbe replicare il Quirk di Toga ed esibire una sua personalissima Sad Man's Parade. Sappiamo che lo studente può copiare il Quirk delle persone con cui entra in contatto ed attualmente si trova a distanza ravvicinata con una copia di Twice/Toga. Toccandola potrebbe dunque replicare quel Quirk. Ma ciò è davvero possibile? Per quanto ne sappiamo, a meno di evoluzioni del suo Quirk, pur toccando Twice Monoma dovrebbe replicare il Quirk di Toga, e non quello della persona in cui la criminale si è trasformata.