My Hero Academia: Monpink incanta il web con uno straordinario cosplay di Himiko Toga

La giovane modella Monpink ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram un magnifico photoshoot con indossi i panni di Himiko Toga, la villain di My Hero Academia. Le foto, visibili in calce all'articolo, sono state scattate durante il Madman Anime Festival di Syndey e hanno velocemente attirato l'attenzione dei fan dell'opera di Horikoshi.

Come potete vedere gli scatti sono tutt'altro che volgari, ma anzi ritraggono alla perfezione l'aspetto e l'attitudine della sottoposta di Tomura Shigaraki. Il cosplay è curato nei minimi dettagli: a partire dalle pose, passando per la capigliatura e arrivando allo splendido vestito, completo di drappo rosso e calze lunghe. I fan hanno premiato il servizio fotografico con circa 20.000 mi piace in poche ore.

Himiko Toga è senza dubbio l'antagonista femminile più amata dai fan delle serie, nonché uno dei personaggi più omaggiati dalle cosplayer dell'anime. L'antagonista non ha ricevuto troppo spazio durante l'ultima stagione, ma i fan saranno contenti di sapere che la quinta stagione di My Hero Academia includerà un arco narrativo quasi esclusivamente incentrato sui villain.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste vedere qualche altro scatto con protagonista Monpink, vi rimandiamo allo splendido cosplay di Demon Slayer dedicato alla madre di Rui.