My Hero Academia: la morte di Aizawa? Improbabile, ed ecco perché

L'ultima saga di My Hero Academia è all'insegna del cardiopalma, con numerose emozioni che si stanno susseguendo senza sosta capitolo dopo capitolo. Kohei Horikoshi ha preparato maniacalmente questo arco narrativo e i risultati stanno ottenendo i frutti sperati. Ma cosa potrebbe comportare questa terribile guerra?

Negli ultimi numeri la battaglia tra gli eroi e il Fronte di Liberazione del Paranormale ha mostrato ai lettori del manga la crudeltà di uno scontro di tale portata, con perdite da entrambe le fazioni. Il capitolo 277 di My Hero Academia ha ripreso la lotta tra Shigaraki e Aizawa, con quest'ultimo che sta facendo fronte a tutte le proprie energie per evitare che il nuovo possessore dell'All for One possa usufruire del suo micidiale e potentissimo quirk.

Ciò, inevitabilmente, ha aperto nella community una death flag, ovvero la possibilità concreta che Eraser Head possa morire a seguito del combattimento. Ad ogni modo, la sua dipartita è più improbabile di quello che sembra. Per certi versi, infatti, il suo personaggio è paragonabile alla figura di Kakashi in Naruto, una sorta di mentore arrivato più volte in prossimità della morte per salvarsi poi in extremis. Allo stesso modo, dunque, All Might potrebbe rispondere al ruolo di Jiraya, in quanto vi sono alcune analogie tra i due che li rendono spiriti affini, soprattutto nei riguardi dei loro allievi. Pertanto, se è difficile che Aizawa possa restarci secco a seguito dello scontro, difficilmente potremmo non immaginare un destino differente per l'ex Hero numero 1.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa analogia, credete che Eraser Head sia prossimo alla morte o se la caverà alla fine? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.