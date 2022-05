My Hero Academia: una mossa speciale nata dal cuore chiude la questione Todoroki

Una delle grandi battaglie della guerra tra Heroes e Villain di My Hero Academia è stata risolta con una scenografica, incredibile mossa finale. Questa, nata dalla forza del cuore, mette finalmente fine alla controversia della famiglia Todoroki.

Lo scontro tra i fratelli Todoroki culmina in My Hero Academia 352, rilasciato gratuitamente su MangaPlus. Dopo aver ascoltato il racconto di suo fratello maggiore Toya, Shoto si è lanciato in una battaglia che ha portato entrambi a superare il livello di Endeavor.

Dabi, ha dimostrato quanto le sue fiamma azzurre siano intense, ma allo stesso modo mortali. Nel corso del capitolo, infatti, delle sue carni resta poco o nulla: queste sono state arse vive dalla pazzesca intensità del fuoco sprigionato.

Ma spinto dagli uomini dell'agenzia di Endeavor e dalla fiducia che la Classe 1-A ha riposto in lui, è il ghiaccio di Shoto ad annichilire Dabi. Sfruttando i suoi due Quirk nello stesso momento, canalizzandoli attraverso il suo cuore, l'ultimogenito di Enji Todoroki sprigiona delle fiamme ghiacciate che bloccano gli attacchi del fratello.

Infine, Shoto mette un punto al combattimento fratricida con la sua inedita mossa speciale finale, il Great Glacial Aegir. Questo colpo, che al tempo stesso incendia e ghiaccia il terreno ai suoi piedi e l'intera zona circostante, mette K.O. Dabi. Se è ancora possibile salvare Toya, è però ancora un mistero.