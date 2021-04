My Hero Academia, solo il meglio per la mostra d'arte: parteciperanno 7 famosissimi autori

L'anime di My Hero Academia ha da poco festeggiato il suo quinto compleanno, e per celebrare l'evento Kohei Horikoshi ha annunciato l'arrivo di una nuova mostra d'arte dedicata alla serie. My Hero Academia: Drawing Smash, questo il nome scelto per l'evento, si terrà dal 23 aprile al 27 giugno 2021 in Giappone e vanterà la partecipazione di sette grandi mangaka.

Noi di Everyeye vi abbiamo già parlato approfonditamente di My Hero Academia: Drawing Smash lo scorso marzo, rivelandovi tutte le novità e i contenuti dei tre padiglioni, oggi sono arrivate nuove informazioni ufficiali. Oltre agli sketch di Horikoshi, Shouta Noguchi e degli altri componenti del team e dei ragazzi di BONES, infatti, ci saranno anche i contributi di sette professionisti del settore, grandi amici di Horikoshi e fan della serie.

I sette mangaka in questione sono Eiichiro Oda (ONE PIECE), Masashi Kishimoto (Naruto, Boruto), Tite Kubo (Bleach), Daisuke Ashihara (World Trigger), Yuki Tabata (Black Clover) Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) e Yasuki Tanaka (Kagijin, Summer Time Rendering), che contribuiranno con artwork speciali e commenti sul lavoro del collega. My Hero Academia: Drawing Smash è già stato rinnovato per una seconda mostra a Osaka, da luglio a settembre, e chissà che questa collaborazione non convinca Shueisha a siglare un secondo rinnovo.

In attesa di poter dare un'occhiata a questi sketch vi ricordiamo che l'anime di My Hero Academia prosegue imperterrito la sua corsa, e che nella giornata di domani, 17 aprile 2021, Crunchyroll pubblicherà il quarto episodio della Stagione 5.