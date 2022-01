My Hero Academia mostra il cambiamento di Mei Hatsume della Classe di Supporto

È passato un bel po' di tempo da quando l'abbiamo vista in azione, dato che il mondo degli eroi non solo è passato attraverso enormi cambiamenti grazie alla Guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale, e le conseguenze sono mostrate in modo altrettanto caotico attraverso il primo arco narrativo dell'Atto Finale di My Hero Academia.

Ognuno dei giovani personaggi è passato attraverso un'enorme quantità di cambiamenti in un tempo limitato, e questo è vero anche per i non eroi.

Nei capitoli precedenti di My Hero Academia abbiamo visto la Classe 1-A formare il loro prossimo piano di attacco contro All For One e Tomura Shigaraki (potenzialmente utilizzando il traditore di My Hero Academia), ma per farlo Izuku Midoriya e Tenya Iida hanno bisogno di un po' di lavoro sul loro equipaggiamento da eroi.

Questo ha significato il tanto atteso ritorno di Mei Hatsume nella serie, e mentre il cliffhanger del capitolo 338 di My Hero Academia ci ha mostrato poco di quanto il membro della classe di supporto sia cambiata dall'ultima volta che l'abbiamo vista, il capitolo più recente ci dà uno sguardo completo su quanto sia effettivamente cambiata sia fisicamente che mentalmente.

Il capitolo 339 della serie riunisce Midoriya con Hatsume, e con esso i fan hanno potuto vedere come se la passano lei e i lavoratori della classe di supporto che stanno aiutando gli eroi come possono. Mentre esibisce alcune delle sue nuove creazioni e attrezzature, vediamo che ha scelto di abbandonare il suo look tradizionale con la divisa come potete vedere dalle immagini più in basso.

Ma questo non è l'unico cambiamento che vediamo in lei, perché mentre sta sfoggiando un nuovo look all'esterno, mostra anche una mentalità molto diversa da quella che i fan si aspettavano.

Se inizialmente non sembrava essere cambiato molto in lei dall'ultima volta che Izuku e Tenya l'hanno incontrata, vediamo poi quanto lei e la classe di supporto stiano effettivamente aiutando gli eroi durante gli eventi dell'Atto Finale. Questo nuovo look è accompagnato a una mentalità e uno sforzo di lavoro completamente nuovi, e ora non passerà molto tempo prima che Hatsume mostri cosa è davvero in grado di fare.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto vedere Mei Hatsume tornare in My Hero Academia dopo essere stata via per così tanto tempo? Vi è piaciuto il suo cambiamento? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.