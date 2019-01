My Hero Academia ci mostra un toccante momento di Aizawa nell'ultimo capitolo

Ultimamente, il manga di My Hero Academia si sta focalizzando sugli studenti del liceo U.A. grazie allo scontro tra la classe A e la classe B ma, in particolare, Horikoshi sta ponendo molto l'attenzione su un personaggio già apparso in precedenza: Shinso. Attenzione agli importanti spoiler sugli ultimi avvenimenti del manga dopo il salto.

Così come succede spesso agli hero professionisti, tutti adottano un pupillo, e Shinso sembra aver trovato qualcuno che gli possa fare da tutore. Infatti, il professor Aizawa ha già mostrato di aver dato le proprie armi al ragazzo, in cui probabilmente si rivede. L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha mostrato però un ulteriore livello di questo rapporto allacciatosi tra Shinso e Aizawa, grazie a un flashback dell'insegnante.

Mentre Aizawa decide, insieme a Vlad e All Might, di non interrompere lo scontro dopo la crisi del quirk di Deku, ammette anche che ci sono i ragazzi che vogliono mettersi in gioco durante questo scontro, riferendosi principalmente a Shinso. Successivamente, vediamo un flashback di poche pagine che mostra proprio una delle fasi di allenamento di maestro e allievo. Secondo Aizawa, che ha allenato Shinso fin dalla fine del festival sportivo dove fu sconfitto proprio da Midoriya, il loro quirk è molto particolare e non dà abilità di combattimento, e per questo Shinso deve migliorarle al massimo per poter diventare un hero modello.

Sembra quindi che Aizawa abbia preso molto a cuore la dedizione del ragazzo che si sta giocando ora il tutto per tutto per accedere alle sezioni eroi e che, in qualche modo, si riveda anche in lui a causa del suo quirk molto particolare. Come evolverà questo rapporto in My Hero Academia, e Shinso riuscirà ad entrare a far parte della sezione eroi?