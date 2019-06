My Hero Academia sta per mostrarci la forza di Redestro?

Il capitolo 231 di My Hero Academia è stato colmo di interessanti sviluppi narrativi, a cominciare dalla riapparizione di Hawks che sembra essersi macchiato di un omicidio. Nel mentre la lotta tra villain continua senza sosta e Twice, grazie all'aiuto dei suoi cloni, riesce a raggiungere la torre dell'Armata.

Il campo di battaglia di Deika City è infestato dalla lotta che vede protagonisti Dabi e il villain di ghiaccio, con Spinner e Shigaraki che cercano di divincolarsi dai violenti colpi dei due combattenti. A complicare la situazione si aggiungono i cittadini che infuriano con i loro quirk, incitati da Hanabata. Fortunatamente Twice accorre in aiuto di Spinner e Shigaraki, il quale grazie all'aiuto dei suoi restanti cloni riesce ad avanzare verso la torre della città. Twice consiglia a Shigaraki di prendersi una pausa, dal momento che andrà lui personalmente a riprendersi Giran.

Sorprendentemente Twice riesce a penetrare nella Torre e ad arrivare nel piano in cui è tenuto prigioniero il loro compagno, ma ad aspettarlo c'è Redestro. Quest'ultimo dopo aver incassato una tagliente battuta di Twice sulla sua capigliatura, perde il controllo, assumendo dei contorni neri sul volto come se fosse sul punto di far esplodere il suo Quirk.

Ancora non conosciamo il potere di Redestro e sembra che il momento di vederlo all'opera sia finalmente arrivato. Il capo dell'armata presenta sempre delle strane sfumature scure sul volto quando diviene di pessimo umore, e potrebbero essere strettamente collegate al suo quirk. Nel prossimo capitolo ne scopriremo sicuramente di più, con Twice che nonostante la ritrovata fiducia dovrà confrontarsi con un nemico imprevedibile. Le sorti della battaglia pendono a favore della banda di Shigaraki, soprattutto grazie all'imminente arrivo di Gigantomachia, ma siamo sicuri che Redestro ha ancora un asso nella manica per ribaltare i pronostici.



Che ne pensate, invece, del comportamento di Hawks nell'ultimo capitolo? Qui trovate la nostra teoria.