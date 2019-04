My Hero Academia: mostrata la fantastica copertina della nuova light novel

La quarta stagione di My Hero Academia è in arrivo e l'attesa dei fan è sempre più forte. Di recente è stata mostrata la cover del volume 23, mentre oggi tocca a quella della nuova light novel in arrivo quest'anno. I nostri Hero saranno quindi alle prese con un'altra avventura, ma vediamola nel dettaglio!

Ha pubblicare online la copertina della nuova light novel di My Hero Academia, che potete trovare in calce alla notizia, è il profilo Twitter ufficiale della serie animata del manga di Kohei Horikoshi. Ed è proprio quest'ultimo ad aver realizzato la fantastica illustrazione.

Nell'immagine è possibile vedere tre personaggi parecchio importanti: il protagonista della serie, Izuku Midoriya, il membro dei Big 3, Mirio Togata e la piccola Eri. Le informazioni riguardo la light novel purtroppo sono poche e pare che tratterà le vicende avvenute durante il festival scolastico del liceo Yuei.

Il libro, scritto da Hoshikuji Henri, sarà composto da 240 pagine più 4 illustrate. Sarà venduto ad un prezzo di 680 yen più tasse e sarà disponibile dal 1° maggio 2019 in Giappone. Nell'attesa vi consigliamo di dare un'occhiata a come sarebbero i personaggi di My Hero Academia a sesso invertito.