My Hero Academia: mostrati i costumi di Bakugo e Kirishima dello spettacolo teatrale

My Hero Academia arriverà nei prossimi anni sotto forma di film della Legendary Pictures, ma non è l'unica trasposizione live-action che il manga si prepara a ricevere. Il prossimo anno arriva in Giappone la rappresentazione teatrale, e oggi ci vengono mostrati gli outfit di Katsuki Bakugo ed Eijiro Kirishima.

Ieri è stato il turno di Momo Yaoyorozu, che ha visto un abito da eroi più adatto alle necessità reali e più facile da indossare, mentre pochi giorni fa era stato rivelato Mineta, naturalmente in una versione molto diversa da quella del manga di My Hero Academia che in parte ha scontentato i fan a causa del personaggio adulto e del costume più comico preparato.

Per quanto riguarda invece Katsuki Bakugo ed Eijiro Kirishima, potete ammirare i due nuovi costumi nel tweet in calce. Il costume di Bakugo è già stato replicato piuttosto facilmente da numerosi cosplayer, pertanto era fattibile crearlo e indossarlo senza troppi problemi. Dall'immagine del personaggio interpretato da Ryota Kobayashi, infatti, possiamo vedere un costume molto simile, anche se i due bracciali mancano del verde acceso presente nel manga e invece sono colorati di una tonalità molto più scura. Eijiro Kirishima invece ha un costume abbastanza facile da preparare, con una parte superiore praticamente assente salvo la presenza delle due spalline a forma di ingranaggio, mentre la parte inferiore consta solo in un paio di pantaloni, stivali e una cinta.

Lo spettacolo di My Hero Academia arriverà nei teatri giapponesi ad aprile 2019 con due diversi tour, uno programmato dal 12 al 21 aprile The Galaxy Theatre di Tokyo mentre l'altro dal 26 al 29 aprile Sankei Hall Breeze di Osaka. Il cast principale vede la presenza di Shin Tamura come Izuku Midoriya, Yume Takuchi come Ochako Uraraka, Hiroki Ino come Tenya Iida, Ryo Kitamura come Shoto Todoroki e Tsuyoshi Hayashi come All Might in versione debole, mentre il ruolo di All Might supereroe è stato affidato a Hiroaki Iwanaga. Horikoshi si è detto sorpreso di ricevere un adattamento teatrale della serie ed è contento dei risultati raggiunti dalla produzione nonostante non avesse immaginato il design dei suoi personaggi per poter essere trasposti in un live-action.