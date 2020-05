My Hero Academia: il dietro le quinte dell'emozionante episodio del concerto

La quarta stagione di My Hero Academia (potete anche leggere la nostra recensione) è stata certamente tra le serie anime più seguite della scorsa sessione. Una stagione che ha saputo emozionare i fan, tanto per la storia ben scritta da Horikoshi, quanto per le animazioni che in alcune puntate hanno toccato una qualità spaventosa.

Tra le varie scene che si sono susseguite, sicuramente una tra le più toccante e che racchiude in un unica immagine l'intera stagione da poco conclusasi è quella nella puntata 86, in cui si tiene il concerto di alcuni membri della Classe 1-A che in un carnevale di luci e colori riescono a strappare un enorme sorriso a Eri, spazzando via tutta la sofferenza che gli è stata provocata da Overhaul.

Con la produzione che inizia i preparativi per l'uscita della quinta stagione di My Hero Academia prevista non prima del 2021, l'account Twitter ufficiale dell'opera magna del maestro Horikoshi, ha deciso di svelare il dietro le quinte proprio della puntata 86, come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo.

E sempre sul social hanno anche mostrato il confronto tra l'animazione finita del combattimento Deku vs Gentle Criminal e il bozzetto iniziale prima di procedere nella realizzazione della versione definitiva.

Vi segnaliamo che My Hero Academia secondo il pubblico giapponese è il 20° miglior manga di sempre, confermando quanto di positivo è riuscito a raggiungere in questo arco di tempo a livello di notorietà e record conseguiti.

Cosa ne pensi dei dietro le quinte dei due spezzoni di episodi? Faccelo sapere qui nei commenti.