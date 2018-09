My Hero Academia: mostrato in anteprima nel teaser il ritorno di All For One

A volte ritornano! Il trailer, sottotitolato in lingua inglese, del prossimo episodio di My Hero Academia mostra in anteprima cosa accadrà. Sembra infatti che All Might abbia deciso di far visita a All For One nella prigione di Tartarus. A fine trailer vengono mostrati vis-à-vis Bakugou e Deku.

L'anteprima del trailer relativa al nuovo episodio di My Hero Academia è stata rivelata in un post sulla pagina Twitter di @aitaikimochii.

L'Esame è finalmente terminato! I risultati vengono esposti, ma a quanto pare non tutti quelli della Classe 1-A sono stati in grado di ottenere la licenza!? All Might farà visita a All For One, attualmente confinato in una prigione speciale; è la prima volta che si vedono di nuovo dopo l'intensa battaglia. La notte dopo l'annuncio dei risultati dell'esame, Deku viene contattato da Bakugo

"A Talk About Your Quirk" è il titolo dell'episodio 60 di My Hero Academia. Cosa ci possiamo davvero attendere dall'incontro di All Might e All For One? Bakugo convocherà Deku per discutere del suo Quirk?

A quanto pare, dopo gli eventi principali che hanno coinvolto i nostri protagonisti nell'Esame di Licenza, è giunto il momento di lasciare da parte l'azione ed assistere a conversazioni di un certo spessore.

L'ultima volta che abbiamo potuto vedere il super cattivo della serie è stato in occasione dello scontro con All Might in versione "fragile". Gli effetti della lotta tra i due ha lasciato segni profondi nel mondo degli eroi. Attualmente si ritrova, ancora in pessime condizioni dopo aver perso miseramente contro l'eroe, detenuto in una prigione speciale.

Ciò che ne rimane di questo scontro è probabilmente un pesante fardello che grava sulle spalle di All Might, mentre il mondo degli eroi fatica a rimettersi in sesto dopo aver perso quell'equilibrio e senso di pace. Per quanto l'incontro possa rappresentare un momento interessante in cui due personaggi carismatici si fronteggiano, quali saranno le conseguenze? Questa discussione peggiorerà le cose?

