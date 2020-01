My Hero Academia ha già mostrato il probabile upgrade ai costumi degli eroi?

Gli spoiler capitolo 257 di My Hero Academia hanno riportato un timeskip di circa due/tre mesi del manga di Horikoshi, che dalla prossima uscita settimanale si ambienterà nel mese di Marzo. Questo stacco temporale presuppone una guerra imminente tra gli eroi e l'esercito dei Shigaraki.

Ad avvalorare questa supposizione, tra le informazioni trapelate del capitolo 256, ce n'è una che colpisce particolarmente: "in città sono spariti tutti gli eroi". Il conflitto tra le due fazioni è stato ampiamente sottolineato all'interno degli ultimi capitoli, e dovrebbe deflagrare tra circa 4 mesi, un intervallo temporale che quindi dovrebbe essere stato quasi raggiunto dall'opera.

Alla luce dell'imminente conflitto, è lecito chiedersi se per l'occasione Horikoshi realizzerà dei nuovi costumi per gli eroi della U.A., al fine di rendere evidente la loro maturazione anche da un punto di vista grafico. Inoltre, sarebbe una mossa molto facile per infiammare il pubblico di lettori, e quale migliore momento se non uno dei climax più importanti dell'intero manga?

A questo proposito, il sensei potrebbe aver già reso pubbliche le nuove suit che faranno capolino del manga, all'interno dell'illustrazione che potete vedere in calce. Ci vengono mostrati alcuni personaggi della serie con un costume non troppo distante da quello originario, ma che comunque presenta delle variazioni estetiche evidenti e piuttosto azzeccate.

La rappresentazione in questione fa parte dell'ultima color page pubblicata per Weekly Shonen Jump, quindi è stata effettivamente realizzata dall'autore, tuttavia persiste un dubbio. I design, per quanto ben fatti, appaiono piuttosto elaborati e carichi di dettagli, e trasporli su carta settimanalmente costituirebbe uno sforzo non indifferente per l'autore.

Un ritocco delle suit, comunque, è uno degli sviluppi più attesi dai fan del manga, e l'imminente arco narrativo sarebbe certamente il momento ideale per la sua concretizzazione.

Voi che ne pensate? Ditecelo con un commento!



