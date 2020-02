My Hero Academia: vi mostriamo il miglior cosplay di Katsuki Bakugo

Il manga del sensei Kohei Horikoshi sta raggiungendo il suo climax con gli ultimi capitoli usciti. Per vedere il finale, però, ci vorrà ancora molto tempo. Nel mentre diamo quindi un'occhiata a questo azzeccatissimo cosplay di Bakugo, l'amico-rivale di Izuku Midorya

Questo periodo non è particolarmente felice per il maestro Horikoshi, infatti sono sorte alcune polemiche attorno al nome del dottor Ujiko "Shiga Murata" che lo stesso autore e la rivista Weekly Shonen Jump hanno dovuto sedare e che sembra aver portato persino un ban in Cina per My Hero Academia. Per consolarci diamo uno sguardo allo splendido cosplay portato dall'utente di Twitter Ovsyan che ci mostra uno dei migliori Bakugo mai visti da tempo a questa parte. La qualità del costume utilizzato, dei materiali e del make up sembrano davvero ottimi e il risultato è davvero soddisfacente, come potete vedere in calce alla notizia. Voi cosa ne pensate di questo cosplay? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

Tornando al manga, stiamo assistendo all'assalto di Endeavor e gli altri Heroes all'ospedale dove si trova il leader della fazione dei Villain, Tomura Shigaraki non ancora ristabilitosi all'operazione a cui si è sottoposto per mano del dottor Ujiko. Riuscirà a riprendersi prima dell'ora x? O verrà sconfitto stavolta? Lo sapremo nei prossimi capitoli di My Hero Academia.