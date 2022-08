My Hero Academia: per quale motivo Bakugo ha sempre le mani in tasca?

Generalmente chi tende spesso a tenere le mani in tasca lo fa per indolenza, pigrizia, timidezza o scarso interesse per quel che sta avvenendo in quel momento. Nel caso di Katsuki Bakugo, tuttavia, il suo tenere le mani in tasca nasconde un significato molto più profondo. Ecco il segreto del giovane eroe di My Hero Academia.

Kohei Horikoshi ci ha da sempre abituati ad ammirare Kacchan con le mani in tasca, una posizione così tanto naturale da essere diventare parte del design del personaggio nell’immaginario collettivo. Nessuno si è però mai chiesto il motivo di quel suo atteggiamento, una caratteristica peculiare che si pensava collegata al suo particolare carattere. Bakugo non mette le mani in tasca per superficialità, tutt’altro.

La realtà dei fatti emerge in My Hero Academia 362 quando il suo prezioso ricordo esplode in mille pezzi. Bakugo non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per All Might e quando viene gravemente colpito da Shigaraki/All For One il suo primo pensiero è rivolto proprio all’ex Simbolo della Pace.

Come Izuku e tanti altri giovani aspiranti eroi, anche Kacchan era solito collezionare merchandise dedicato al vecchio Numero Uno. Il suo pezzo più caro è una figure da collezione rarissima ottenuta quando era bambino, una figurina che un giorno intendeva farsi autografare da All Might in persona e che portava sempre con sé in tasca.

Quando Bakugo metteva la mano in tasca, per lui era come essere rassicurato dal suo idolo. Tuttavia, All Might questa volta non è riuscito a proteggere il suo fan: in My Hero Academia 363 viene confermato il decesso di Bakugo.