My Hero Academia: ecco il motivo per cui Deku non molla e continua a lottare

Dall'inzio dell'opera, si può tranquillamente affermare che Izuku Midoriya è divenuto un'altra persona. Il ragazzino piagnucolone e insicuro ha fatto spazio a un eroe determinato e oscuro, pronto a farsi carico di tutte le responsabilità sulle sue spalle. Ma cosa lo spinge ad andare avanti imperterrito? Ecco la rivelazione in My Hero Academia 318.

L'atto finale del manga di Kohei Horikoshi ha portato Deku ad affrontare numerosi traumi. In seguito alla battaglia con Tomura Shiharaki e al Fronte di Liberazione del Paranormale, Midoriya ha deciso di abbandonare il Liceo Yuei, isolandosi così da tutti i suoi amici. Conscio di essere l'obiettivo numero uno dei villain, ha ritenuto che lontano da lui i suoi compagni di classe fossero più al sicuro.

Nel capitolo 318 del manga, però, braccato dagli scagnozzi di All For One, Izuku è più esausto che mai. Accollandosi tutta la responsabilità della società degli eroi, Deku si sta lanciando contro qualsiasi criminale, anche il più debole e insignificante. Tuttavia, in questo modo sta debilitando mente e corpo.

Esattamente come faceva un tempo All Might, Deku non si ferma più nemmeno per riposarsi o per concedersi un pasto caldo. Il ragazzo si ciba unicamente di barrette energetiche e il suo corpo non riesce a recuperare più dalle ferite subite.

Ma non solo, Midoriya si è definitivamente allontanato da chiunque, persino da All Might, che lo seguiva nel tentativo di prendersi cura di lui. Quando Endeavor lo invita alla calma, avvisandolo che gli eroi internazionali stanno per arrivare sulla scena, lui risponde che non c'è tempo, e che non può concedere tempo ai villain.

Ma perché l'erede di All Might, colui che sognava di difendere i cittadini con un sorriso, si sta comportando in questa maniera? Deku si è fatto carico di questa enorme responsabilità poiché, un giorno, intende tornare a sorridere con tutte le persone a lui più care. Tuttavia, nel processo, Izuku sembra essersi spinto fino a un evidente punto di rottura. Se intende proteggere sua madre, Eri, i suoi compagni di classe e All Might, allora deve decisamente prendere una svolta.

