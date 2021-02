My Hero Academia: per quale motivo le fiamme di Dabi sono di colore azzurro? Scopriamolo

Gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia stanno mettendo a dura prova la società degli eroi, uscita a pezzi dalla violentissima battagli contro il Fronte di liberazione del sovrannaturale.

A fare le spese dello scontro è in particolare il Number One Hero Endeavor, il quale oltre a essere al centro di forti critiche da parte dei cittadini e dei media, sta anche affrontando i demoni del suo passato.

Dopo le parole di Dabi, Enji Todoroki è psicologicamente a pezzi. Il folle criminale ha affermato in mondo visione di essere in realtà Toya Todoroki, il bambino che il Flame Hero aveva perso anni or sono. Ma se il villain è realmente il figlio di Endeavor, allora perché le sue fiamme sono azzurre invece che rosse?

Una risposta a questa domanda ci viene fornita da Kohei Horikoshi nel capitolo 302 di My Hero Academia. In un flashback sul passato della famiglia Todoroki, viene spiegato che in realtà Dabi non era nato con tali poteri. Durante l'infanzia, Toya Todoroki era in grado di generare delle fiamme molto simili a quelle di suo padre. Tuttavia, a causa dei geni ereditati dalla madre Rei, il suo corpo non era in grado di tollerare elevate temperature.

A causa di ciò, Endeavor costrinse Toya a cessare il suo intenso addestramento e gli proibì d'inseguire il sogno che fino a prima aveva spinto: diventare il futuro Simbolo della Pace. Ma il ragazzo, nonostante il dolore, continuò ad addestrarsi segretamente: sviluppando il suo Quirk, le fiamme divennero improvvisamente più intense, di una tonalità simile al ghiaccio di sua madre.

Contento dei risultati raggiunti, Toya provò a farsi notare nuovamente da suo padre Enji, il quale però lo rifiutò nuovamente, preferendogli suo fratello Shoto. Questo profondo dolore portò Toya a odiare la sua famiglia, facendo ribollire le sue fiamme azzurre e provocando l'incidente in cui era stato ritenuto morto. Ecco teorie e data di uscita per My Hero Academia 303. È finalmente il turno di Deku?