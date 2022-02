My Hero Academia: per quale motivo Shoji porta una maschera sul volto?

Tra i rappresentanti meno blasonati della Classe 1-A vi è Shoji Mezo, il quale pare nascondere un inquietante dettaglio ai suoi compagni. Per quale motivo indossa perennemente la maschera sul volto? No, non è un grande fan di Kakashi di Naruto. Dietro ciò, vi è una ragione ben precisa che fa riflettere sulla società di My Hero Academia.

Shoji possiede un Quirk per cui il suo corpo è stato completamente mutato. Il ragazzo ha infatti sei braccia, che può modificare a piacimento per avere una vista o un udito migliori, o per migliorare le due doti fisiche. Ma è dietro il viso che si nasconde il dettaglio più segreto.

Shoji porta una maschera che gli copre naso, bocca e orecchie, e finora non l’ha mai tolta di dosso, nemmeno davanti ai suoi più fidati amici. Dunque, nessuno sa cosa si nasconda dietro quel pezzo di tessuto.

A quanto pare, Shoji ha cominciato a indossare la maschera prima d'iscriversi al Liceo Yuei, quando dovette disegnare da se il costume da eroe. A fargli intraprendere questa strada, sono state le sue precedenti esperienze personali, mai esplorate approfonditamente. I suoi amici lo accettano per quel che è senza farsi troppe domande, ma la community vuole scoprire il suo segreto.

Nel suo paese natale, Shoji veniva visto come un mostro. Un giorno, a causa del suo aspetto fisico, un ragazzino suo coetaneo è persino scoppiato in lacrime. Ciò, ha spinto Shoji a nascondere la sua vera natura, a scapito delle sue emozioni.

Finora, l’aspirante eroe della 1-A non ha mai ritenuto opportuno togliersi la maschera di dosso, e non ne ha mai fatto nemmeno cenno. Il silenzio dei suoi compagni, in questo non aiuta il ragazzo, che invece dovrebbe essere spinto ad accettare se stesso per quel che è, senza preoccuparsi del giudizio altrui.

Questa vicenda ci porta ancora una volta a ragionare sulla società di My Hero Academia, e su quanto essa sia superficiale e fondamentalmente razzista. Forse, Shigaraki e i suoi uomini non hanno tutti i torti. Riuscirà Spinner a guidare la rivoluzione nel mondo di My Hero Academia? Cosa ne pensate della questione?