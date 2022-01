My Hero Academia, un moto rivoluzionario sta per abbattersi sulla società discriminante

In un mondo che getta le sue fondamenta sui supereroi e sulle “stranezze”, il fenomeno del razzismo non è ancora stato superato. Difatti, quella di My Hero Academia è una società in cui la discriminazione è all’ordine del giorno, sia nei confronti di chi non possiede un Quirk, sia in chi, invece, ne possiede uno di tipo mutante.

La società degli eroi di My Hero Academia è razzista, e questo concetto viene ulteriormente ribadito nel corso del capitolo 341. Nel tentativo di volgere la battaglia in proprio favore, All For One sta cercando di aizzare una sommossa popolare per i diritti di coloro i quali si sentono discriminati. Il loro leader ha già un nome ben preciso.

Nella visione del Simbolo della Paura, a capeggiare questa rivolta sarà Spinner, che ispirandosi a Stain l’Ammazzaeroi, ha a sua volta ispirato migliaia di mutaforme. Tra di essi, in cerca di vendetta, in My Hero Academia 341 ritroviamo anche un antichissimo nemico, la melma che attaccò Midoriya e Bakugo agli esordi dell’opera.

Ma come verrà approfondito un concetto talmente delicato? I prossimi capitoli dell'opera potrebbero seguire Spinner a capo di questo movimento. Spinto ai margini della società, il Villain lucertola è divenuto l'erede spirituale della volontà di Spinner, che perpetrava il concetto di falsi eroi. In qualità di eroe e simbolo della società mutante, che adesso è in cerca di rivalsa, dovrà trovare una nuova casa per i suoi simili.

Questo moto rivoluzionario, potrebbe abbattersi sulla società degli eroi, che però attraverso la creazione di una nuova legislazione globale potrebbe muovere il gruppo dalla propria parte.