My Hero Academia: Mount Lady mette in risalto il Lato B in questo cosplay di Mangoecos

In My Hero Academia, fin dalle prime pagine del manga (o primi secondi, per chi ha visto l'anime), venimmo introdotti al mondo di supereroi in cui Izuku Midoriya era uno dei pochi senza poteri. Immerso in questa società, ci fa assistere in prima persona a uno scontro che coinvolgeva eroi giganti e tra questi c'era anche la bella Mount Lady.

Yu Tateyama, questo il nome all'anagrafe dell'eroina di My Hero Academia, si è dimostrata importante più volte nel corso dei combattimenti dell'opera. Nonostante il suo quirk difficile da gestire - che le permette di diventare gigante a piacimento - e il suo carattere a volte provocatorio e infantile, è tra le donne più famose e tra le più belle disegnate da Kohei Horikoshi.

Una delle sue pose classiche, apparsa anche in alcuni volumi di My Hero Academia, è quella in cui la donna mette in risalto il suo lato B e la calzamaglia attillata non manca di mettere in mostra tutte le sue forme. Questa posa è stata ripresa da Mangoecos che ha deciso di presentare ai suoi follower su Instagram proprio un cosplay di Mount Lady di My Hero Academia. Sono due i post che potete trovare in calce, una con la posa descritta sopra e una che permette di osservare questa Mount Lady frontalmente.

Mangoecos è affezionata al mondo di My Hero Academia avendo portato diversi cosplay a tema, come quello di coppia con Ochako Uraraka e Tsuyu Asui ma anche quello di una sexy Camie Utsushimi.