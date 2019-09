My Hero Academia: Mt. Lady svela a Todoroki il suo potenziale omicida da... sciupafemmine

Shoto Todoroki è sempre stato osannato in My Hero Academia. Già dalle sue prime apparizioni è stato considerato forte e con un futuro luminoso, considerati i suoi quirk, le sue capacità e che è il figlio dell'attuale Hero Number One, Endeavor. Il capitolo 241 del manga però mette in risalto una sua nuova letale capacità.

L'intervista agli eroi nel capitolo 241 di My Hero Academia ha messo in risalto alcune caratteristiche delle varie personalità che compongono la classe 1-A. Il primo a mostrare le sue capacità è stato Shoto Todoroki, il prodigio capace di controllare il ghiaccio e il fuoco. Incalzato da Mount Lady, l'aspirante eroe prima mostra le sue capacità con il quirk, creando un'enorme parete di ghiaccio, dopodiché resta basito quando gli viene chiesto di sorridere.

"Se un belloccio come te arrivasse all'improvviso, il mio cuore potrebbe scoppiare" "Hai problemi al cuore?". Questo botta e risposta tra l'eroina gigante e Todoroki fa capire che il ragazzo non è avvezzo a questo genere di iperbole, senza contare che non è conscio del proprio fascino. Ma non è finita qui, perché i due proseguono con altri scambi di battute: "Fa' qualche sorriso e farai cadere le donne ai tuoi piedi!" "Il mio sorriso può uccidere le donne?!".

Todoroki rimane genuinamente sconvolto dalla rivelazione, nonostante non abbia capito appieno le implicazioni delle frasi di Mount Lady. Ma non solo Todoroki si è messo in mostra in quest'intervista di My Hero Academia: anche Deku ha svelato lo sviluppo delle sue capacità.