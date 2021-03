Da My Hero Academia a Nagatoro: la Top 10 degli anime primaverili più attesi in occidente

La primavera è iniziata da una settimana ormai, e tutte le grandi serie invernali stanno lentamente giungendo al termine. Tra l'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 e la conclusione di Re:Zero, The Quintessential Quintuplets, Horimiya e Dr. Stone abbiamo salutato tanti anime di qualità, ma a quanto pare i fan sono altrettanto entusiasti dei nuovi arrivi.

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato la classifica degli anime invernali più attesi dal pubblico giapponese, e recentemente Anime Corner ha pubblicato la lista di quelli preferiti dagli occidentali, classificati in basi ai voti ottenuti in un recente sondaggio a cui hanno preso parte migliaia di appassionati. In calce potete dare un'occhiata alla Top 10, con in allegato la percentuale ottenuta.

Come potete vedere, gli spettatori di tutto il mondo sembrano concordare sulla posizione di My Hero Academia 5, primo in entrambe le classifiche, mentre il resto delle preferenze è abbastanza diverso. Fruits Basket 3, il secondo anime più atteso dal pubblico giapponese, è solo nono nella classifica dei fan occidentali, mentre Edens Zero, Nagatoro e La via del Grembiule sono presenti in una sola classifica. Discorso differente per 86: Eight Six, in settima posizione da ambo le parti.

Salta poi immediatamente all'occhio l'interesse per le commedie romantiche, che occupano circa metà classifica sia in Giappone che in occidente. Il genere delle romcom del resto è in forte crescita da qualche anno, e il fatto che negli ultimi mesi siano stati approvati gli adattamenti di tante opere incredibilmente recenti ne è la riprova.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro anime più atteso della nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui fosse My Hero Academia 5, poi, vi ricordiamo che la prima puntata sarà disponibile da domani 27 marzo 2021 su Crunchyroll Italia.