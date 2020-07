My Hero Academia: Nana Shimura torna in vita con lo splendido cosplay di Moneecastro

Gli eroi di My Hero Academia sono affascinanti per la forza d'animo che possiedono, insieme alla capacità di non tremare davanti al pericolo dei villain. In particolare hanno brillato coloro che sono stati benedetti con il One for All, un quirk che è arrivato al momento al suo nono portatore con Izuku Midoriya.

Prima di passare al protagonista di My Hero Academia, il quirk era in possesso di All Might, alias Toshinori Yagi. Il biondo fu colui che riuscì a metterlo più a frutto battendo la nemesi per eccellenza, All for One. Ma prima di All Might ci fu un'altra portatrice che fu anche maestra dell'eroe. Questa è Nana Shimura, eroina capace di levitare ma che faceva grande uso della potenza del One for All. La nonna di Tomura Shigaraki si presentava sempre con un sorriso e ne faceva un marchio di fabbrica.

Da eroina, Nana Shimura si mostrava con i capelli neri legati dietro la testa, un body attillato e smanicato, un mantello bianco e una sorta di gonna rossa alla vita, guanti gialli e stivali bianchi. La modella sudamericana Moneecastro ha deciso di dedicare a Nana Shimura un cosplay, utilizzando proprio il vestito da eroina descritto qui sopra. La foto in basso la vede sorridente e pronta ad affrontare nuovi nemici.

Una bella realizzazione, con la cosplayer che aveva portato in passato i gemelli C-17 e C-18 ma anche un cosplay di Mononoke.